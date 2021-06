Centri estivi, il Comune di Pisa pubblica il bando

Il Comune di Pisa ha pubblicato l’avviso pubblico rivolto ad associazioni del terzo settore per lo svolgimento delle attività estive per bambini e ragazzi tra 0 e 14 anni. Le attività, da realizzare sul territorio comunale per periodo di sospensione delle attività didattiche, devono essere organizzate sulla base di un programmazione progettuale che preveda attività educative ludiche, sportive e di laboratorio. Le domande di partecipazione devono essere presentate da parte delle associazioni interessate entro venerdì 18 giugno.

“Obiettivo dell’Amministrazione – dichiara l’assessore alle politiche educative Sandra Munno - è garantire e supportare la realizzazione delle attività estive rivolte ai minori, secondo criteri che garantiscano precedenza ai bambini con disabilità e alle famiglie con situazioni di disagio economico, attraverso l’applicazione di tariffe calmierate calcolate in base all’Isee. Quest’anno il Comune di Pisa mette a disposizione 168 mila euro come risorse da dedicare all’organizzazione dei campi solari, a cui si aggiungeranno ulteriori finanziamenti ministeriali. Oltre a queste risorse, il Comune mette a disposizione per il mese luglio i nidi comunali, in particolare Coccapani, Rosati, Cep, Timpanaro, Marina, San Rossore, San Biagio, Toniolo e Snoopy; per i mesi di luglio e agosto le materne Montessori, Calandrini, Rodari, Betti e le primarie Don Milani, Baracca, Moretti, Newbery e Quasimodo”.

“Abbiamo inoltre introdotto alcune novità – spiega l'assessore -: la durata dei progetti non deve essere inferiore a due settimane, mentre l’esperienza pregressa di due anni non rappresenta più requisito di partecipazione per le associazioni ma semplice titolo di preferenza. Valuteremo i progetti con particolare attenzione alle attività che affiancano la valenza educativa a quella ludico-ricreativa e saranno particolarmente apprezzati i progetti che metteranno al centro del loro programma attività inclusive, rivolte a tutti i bambini, compresi i più fragili o con disabilità. Quindi provvederemo a pubblicare l’elenco dei centri estivi convenzionati a cui le famiglie potranno rivolgersi per iscrivere i propri figli a partire dal mese di luglio.”

I soggetti interessati a partecipare potranno consultare l’avviso e gli allegati scaricabili sul sito web del Comune di Pisa, sezione Educazione e Scuola. Le domande di partecipazione corredate della documentazione richiesta dovranno essere inviate via pec all'indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it entro e non oltre venerdì 18 giugno. Per informazioni sull’avviso è possibile contattare l’U.O. Refezione – Attività Estive via mail campisolari@comune.pisa.it oppure telefonando ai numeri 050910711 –714 – 705-719 – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle 15.00 alle 17.00 il martedì e giovedì.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa