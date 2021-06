Cerca funghi e si perde, salvato dall'elicottero dei vigili del fuoco

Un cercatore di funghi si è perso nei boschi di Medicina (Pescia) ma è stato ritrovato dai vigili del fuoco, che l'hanno recuperato con l'elicottero.

Alle 14.30 di oggi, mercoledì 2 giugno, i vigili del fuoco di Pescia sono entrati in azione dopo che il disperso aveva chiesto aiuto. Hanno chiamato l'uomo e appurato che era in buone condizioni fisiche. Attraverso un applicativo in via sperimentale chiamato GEOLOCVVF, hanno recuperato le coordinate esatte del disperso.

Una squadra di pompieri, insieme al SAST, si è recata sul posto e ha valutato che, a causa del luogo particolarmente impervio, era necessario l’intervento dell’elicottero. Partito a Cecina, una volta arrivato sul posto ha calato un operatore e ha recuperato il malcapitato.

Il velivolo è atterrato poi nel parcheggio del mercato dei Fiori di Pescia dove c’era ad attendere anche un'ambulanza della Misericordia per eventuali accertamenti.