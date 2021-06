Continua a dare alcol a minorenni, sospeso locale a Firenze

Era già stato chiuso per aver dato alcol a una minorenne, ma un locale di Firenze è stato di nuovo sospeso. L'esercizio pubblico nel centro cittadino ha servito ancora una volta cocktail a minori di sedici anni senza accertarsi dell'età. Dopo il primo caso, il 29 maggio la polizia è entrata nuovamente in azione.

Da oggi è scattata la sospensione della licenza per 15 giorni per il locale, disposta, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., dal Questore di Firenze Filippo Santarelli.

"Il perseverare nella sistematica attività di mescita di alcolici a minori - come ha evidenziato il Questore di Firenze nel provvedimento a sua firma - fa emergere una situazione di pericolosità tale da indurre ad intervenire con più incisività nei confronti dell’esercizio, sussistendo tuttora le condizioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica per l’allarme sociale provocato da una simile condotta, che mette a rischio la salute dei giovanissimi clienti".

Lo scorso 19 maggio il locale servì alcol a una 13enne, portata in ospedale in stato di semi-incoscienza.