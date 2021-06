Deraglia treno cantiere alla stazione di Pontedera

Nella notte è deragliato un treno alla stazione di Pontedera. Tra il 1 e il 2 giugno un treno cantiere impiegato per lavori sulle rotaie ha sviato ed è uscito dai binari. Non ci sono feriti, ancora bisogna capire la dinamica e le cause.

Il treno stava compiendo una manovra in direzione Pisa quando è avvenuto l'incidente. Le indagini solo al vaglio della polizia ferroviaria.

Il deragliamento ha avuto ripercussioni sulla linea ferroviaria tra Pisa e Firenze, in particolare tra la stazione di Pontedera e quella di San Romano-Montopoli-Santa Croce. Sono stati attivati dei bus sostitutivi tra Pisa e Empoli.