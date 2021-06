Dimentica la figlia al supermercato: madre a rischio denuncia

Ha dimenticato la figlia di due anni e mezzo al supermercato e adesso rischia la denuncia per abbandono di minore. Alle 20.40 di ieri, martedì 1 giugno, in via D'Annunzio a Firenze un cliente di un supermercato ha notato una bambina in un passeggino lasciata dormire da sola tra le corsie. Ha segnalato tutto al personale, che ha cercato invano i genitori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno richiesto l'intervento del personale sanitario. La bambina si è svegliata e ha iniziato a piangere, ha smesso solo all'arrivo del nonno materno, un uomo di 64 anni di origini egiziane. La piccola è stata portata al Meyer per accertamenti.

In quel frangente sono arrivati anche il padre e la madre, entrambi di origini egiziane. La donna ha riferito come era andata la vicenda: era con la piccola a fare la spesa, assieme alla sorella e alla nipotina; convinta di aver lasciato in custodia la figlia alla sorella, ha pagato ed è tornata a casa. Solo al ritorno all'abitazione si è accorta dell'assenza della bambina.

La piccoletta è stata visitata. Le condizioni psicofisiche erano buone ed era curata sia nell'aspetto che nell'igiene, inoltre non presentava traumi. I carabinieri l'hanno riconsegnata alla madre, che ora rischia la denuncia.