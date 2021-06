Incendio in un capannone di prodotti alimentari a Pontedera

Un incendio si è sviluppato in zona industriale a Pontedera. Un capannone alimentari che funge da centro freschi di prodotti alimentari ha preso fuoco per cause ancora da chiarire. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cascina dopo molte telefonate al 112 a causa del fumo denso da quell'area.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutto il pomeriggio, ma alla fine le fiamme sono rimaste confinate nella parte alta dell'edificio. Si registra qualche danno alla copertura. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita.