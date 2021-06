Incidente nella campagna empolese: 18enne in codice rosso in ospedale

Un 18enne è rimasto ferito gravemente dopo un incidente nella campagna fuori Empoli. È stato portato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe. Lo scontro è avvenuto in via d'Ormicello, tra le frazioni di Casenuove e Monterappoli, verso le 15.30 di oggi, mercoledì 2 giugno.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale dell'Unione dei Comuni, intervenuta sul posto. Si sono scontrati un camioncino e una minicar per cause ancora da chiarire. Il giovane era all'interno della minicar e ha avuto la peggio.

Sono stati chiamati i soccorsi: in via d'Ormicello sono arrivate le ambulanze della Misericordia di Empoli e della Misericordia di Montelupo Fiorentino, oltre all'automedica. In un primo momento si era pensato di allertare Pegaso, ma l'elisoccorso non è stato attivato. Il 18enne ha riportato ferite importanti al volto e a una gamba.