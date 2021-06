Un ulivo in memoria di Riccardo Cioni a Livorno

La musica e il ricordo di Riccardo Cioni vivono ancora. Non solo nei ricordi di fan e amanti della musica, ma anche in un parco. A Livorno al Parco di Villa Mimbelli è stato messo a dimora un albero di ulivo in memoria di Dee Jay Full Time.

Riccardo Cioni era originario di Livorno anche se famoso ovunque. Il Comune di Livorno ha voluto omaggiarlo con un albero e una targa nel polmone verde della città.

"La famiglia di Riccardo ringrazia il Sindaco di Livorno nonché il Dirigente e il personale del Settore Ambiente e Verde per la gentilezza e professionalità dimostrata in occasione della messa a dimora dell'albero di ulivo in memoria all'interno del Parco di Villa Mimbelli" fanno sapere dai familiari.

Cioni è scomparso a 66 anni pochi mesi fa, il 7 gennaio. Il mondo della musica non lo dimenticherà, e nemmeno la sua Livorno.