Torna il Concorso nazionale organizzato dall'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni

Il Concorso nazionale dedicato a Studenti di Scuole Medie e Licei ad Indirizzo Musicale è in pieno svolgimento e fermento:l'evento arrivato già alla Sesta edizione è organizzato dall' Associazione Culturale SilVer e dall'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli e quest'anno si svolge in modalità online causa emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Una modalità questa che d'altra parte ha visto la partecipazione di un numero altissimo di Studenti appartenenti a Scuole Medie e Licei ad Indirizzo Musicale di tutta Italia:solisti,formazioni da camera e orchestra intere coadiuvate da insegnanti e responsabili scrupolosi e professionali hanno partecipato inviando videoregistrazioni effettuate presso i locali scolastici: tale materiale artistico può essere visualizzato attraverso il Canale Youtube dell'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni.

Tra i numerosi premi in palio è presente anche quello del Pubblico:il video della Scuola con il più alto numero di Likes otterrà una Borsa di Studio offerta dall'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni per acquisto di materiale didattico.

A parte il Premio del Pubblico sono presenti riconoscimenti per tutti i singoli Studenti ed il compito della Giuria non sarà certamente facile,visto l'alto numero e la qualità dei video presentati. Una Commissione di prim'ordine valuterà il materiale ricevuto,a cominciare dal M° Alessio Cioni,concertista di pianoforte,docente presso il Conservatorio Mascagni di Livorno,Responsabile dell'Associazione Culturale SilVer e dell'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli. Fanno parte della Commissione i Maestri Gisella Cosi,violinista e Docente presso l'IC Primo Levi di Impruneta, Ettore Costabile,concertista di pianoforte e Docente presso il Liceo Alberti Dante di Firenze,Sabrina Bessi,soprano e Direttrice Artistica dell'Associazione SilVer e dell'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni di Empoli e Elena Del Siena,chitarrista e Docente di chitarra presso la Scuola Comunale di Musica di Castelfiorentino. "Per tutti questi fantastici ragazzi - spiega il M° Alessio Cioni - questo appuntamento,già arrivato alla sesta edizione,rappresenta ancor più oggi una bellissima occasione per mostrare i propri risultati raggiunti e le proprie capacità dopo un intenso anno scolastico. Questi eventi,anche se in modalità online,simboleggiano una ripresa ed una rinascita culturale e musicale dopo un periodo drammatico e difficilissimo nel quale stiamo finalmente vedendo una timida,ma fondamentale speranza. Ancora una volta tutti questi ragazzi hanno le carte in regola per stupirci e per regalarci un futuro sicuramente bellissimo e creativo: da qui quello sguardo lieto,di busoniana memoria, che resta privilegio di chi guarda innanzi".

Appuntamento quindi sul Canale Youtube dell'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni per seguire tutte le splendide esecuzioni di questi giovani talenti musicali.

Fonte: Ufficio stampa