Trekking urbano a Empoli per celebrare Dante

Come era Empoli al tempo di Dante? Quali sono gli edifici storici che ancora oggi si conservano della città medievale? Perché il Concilio dei Ghibellini del 1260, durante il quale Farinata degli Uberti pronunciò la sua celebre orazione in difesa di Firenze, si tenne proprio a Empoli?

A queste domande (e a molte altre ancora!) cercheremo di dare risposta durante questi appuntamenti con il trekking urbano.

Un viaggio, attraverso la toponomastica, le testimonianze storiche e le opere trecentesche del Museo della Collegiata, che condurrà i visitatori per le vie di Empoli alla scoperta di episodi e luoghi poco conosciuti.

«Nell’anno delle Celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e dopo tutti questi mesi di chiusura dovuti alla pandemia, abbiamo scelto di riaprire la stagione degli eventi culturali in presenza con questi appuntamenti dedicati alla storia della nostra città nel Medioevo e ai suoi possibili collegamenti con gli avvenimenti e i personaggi presenti nella Commedia – ha detto l’assessore alla cultura e al turismo, Giulia Terreni -. Questi trekking urbani che ripercorrono nei contenuti anche quanto emerso dagli studi e dalle ricerche realizzate nel 2019 in occasione dei 900 anni dalla fondazione di Empoli, saranno un’occasione perfetta per osservare le vie, le piazze e gli edifici cittadini da nuove prospettive».

L’itinerario, nelle due versioni per il pubblico delle famiglie (Kids Tour) e per quello degli adulti, si sviluppa nel centro storico e ha la durata di circa 1 ora. Il punto di ritrovo e di conclusione è il Museo della Collegiata di Sant’Andrea, anch’esso compreso nel tour. Al termine delle visite per famiglie è previsto un piccolo gadget omaggio per tutti i bambini, mentre le visite del venerdì sera si concluderanno con un brindisi di saluto.

I trekking urbani si svolgeranno prevalentemente all’aperto osservando tutte le vigenti misure per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19. L’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento interpersonale da parte dei partecipanti saranno pertanto fondamentali.

Appuntamento quindi a domenica 6 giugno alle 17.00 con il primo trekking urbano dedicato alle famiglie con bambini da 6 a 11 anni.

GLI APPUNTAMENTI

EMPOLI AL TEMPO DI DANTE (KIDS TOUR)

Domenica 6 e 20 giugno, ore 17.00

Ritrovo: Museo della Collegiata di Sant’Andrea

Trekking urbano dedicato alle famiglie con bambini di età compresa tra 6 a 11 anni

Costo: € 3.00 p.p.

Gratuito per bambini sotto 6 anni

Massimo 15 persone

EMPOLI AL TEMPO DI DANTE

Venerdì 11 e 25 giugno, ore 19.00

Ritrovo: Museo della Collegiata di Sant’Andrea

Trekking urbano, alla scoperta di tracce e memorie dantesche nel cuore di Empoli.

Al termine della visita, brindisi di saluto presso il chiostro del Museo della Collegiata.

Costo € 5.00 p.p.

Massimo 15 persone

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa