Use, i risultati delle giovanili

Di seguito il punto sulle giovanili dell'Use Empoli.

Under 18 Gold

Laurenziana-Biancorosso Sesa 70-43

Biancorosso Sesa

Holgado 3, Turchi, Coscarelli 14, Nencioni 5, Sani 5, Piccini 6, Borsini, Dianda, Montagnani 10, Banchi. All. Cappa

Under 15 Eccellenza

Biancorosso Sesa- Pall. 2000 Prato 53-52

Biancorosso Sesa

Ciardi, Aramini 12, Ferrario, Cerchiaro 5, Francioli 2, Spinelli 3, Bellucci 14, Parentini, Chiarugi 15, Cei, Campaniello 2, Beconcini. All. Marchini

Biancorosso Sesa-Prato Basket Giovani 52-44

Biancorosso Sesa

Ciardi, Aramini 13, Ferrario 2, Cerchiaro, Francioli 10, Spinelli 2, Bellucci 9, Parentini 2, Chiarugi 5, Cei 7, Campaniello 2, Beconcini. All. Marchini

Under 16 femminile

Basket Rosa Prato-Use Scotti Rosa 40-68

Use Scotti Rosa

Antonini 22, L'Ala 4, Casini 12, Barbella 12, Pezzatini 6, Abdili 4, Fiaschi 2, Capaccioli 2, Melino, Mazzucconi, Chelini. All. Ferradini (ass. Cioni)