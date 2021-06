Use Scotti Rosa, arriva Amalia Rembiszewska

Arriva dalla Polonia la prima faccia nuova della Scotti che il prossimo anno affronterà il suo quarto campionato di serie A1. Si tratta di Amalia Rembiszewska, ala di 193 cm proveniente dalla compagine polacca del Vbw Arka Gdynia ed ormai da tempo giocatrice della Nazionale del suo paese. Nata a Żyrardów, cittadina di 40mila abitanti posta 45 km a sud-ovest di Varsavia, ha vinto gli ultimi due campionati (dodici quelli totali vinti dal Club) giocando così anche in Eurolega e le ultime due Coppe nazionali. Nella sua carriera Amalia ha iniziato a togliersi soddisfazioni già a livello giovanile, laureandosi con la sua Nazionale campionessa europea Under 18 divisione B nel 2013, prendendo parte ai campionato Europei nelle diverse categorie ed alle Universiadi nel 2017. Campionessa polacca Juniores nel 2016 con la squadra della sua città, ha giocato dal 2011 al 2014 nel Pz Kosz Lomianki e dal 2014 nel Gdynia dove l'ha pescata Alessio Cioni per portarla a Empoli e farle così vivere la sua prima esperienza fuori dalla Polonia. Nell'ultima stagione ha tirato col 46% dal campo ed il 48 dalla lunga in campionato.

"Amalia è una giocatrice nel giro della Nazionale polacca - spiega coach Alessio Cioni - è una ragazza che ha talento, un ottimo tiro da fuori ed anche attitudine difensiva oltre ad ampi margini di miglioramento. Per questo l'abbiamo scelta convinti che sia in grado di dare il suo contributo e calarsi bene nel nostro sistema di gioco".

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa