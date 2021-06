Vaccini anti-Covid, dal 7 giugno prenotazioni per over 16

In Toscana le prenotazioni per i vaccini anti-Covid per chi ha più di 16 anni saranno aperte dal 7 giugno. Ne ha dato l'ufficialità Eugenio Giani. Il presidente della Regione ha annunciato la novità sui suoi profili social.

"Nelle ultime 24 ore - le parole di Giani - abbiamo introdotto il vaccino last minute, aperto agli sposi, ai maturandi e da lunedì agli over 16. Siamo all'ultimo chilometro, questa è l'accelerata finale per rendere tutta la Toscana sicura".

Anche per gli over 16 - una categoria che dovrebbe arrivare fino a chi ha 29 anni - la prenotazione dovrebbe avvenire come per le altre fasce d'età. Ciò significa che ogni giorno due 'classi' diverse potranno accedere alla prenotazione. Verosimilmente il 7 giugno partiranno per le persone del 1992 e del 1993.