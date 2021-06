Beat Garden 2021, 5 giorni di musica e relax al Parco di Serravalle

Torna anche per l’estate 2021 l’appuntamento con la grande musica al parco di Serravalle di Empoli.

Beat Festival è orgoglioso di presentare la nuova edizione di Beat Garden 2021 che andrà in scena dal 25 al 29 agosto nella fantastica area verde urbana empolese.

Cinque giorni all’insegna della musica dal vivo e del divertimento, in un’atmosfera accogliente di relax.

Quella in programma a fine agosto sarà la settima edizione del Festival a marchio Beat, che ormai dal 2015 è diventato un vero e proprio punto di riferimento tra i festival estivi della Toscana e di tutta Italia.

Una settima edizione che proporrà la formula “Garden” lo spin off del Festival. Un evento che racconterà musica ed emozioni in un’atmosfera magica come quella del parco di Serravalle, un vero e proprio teatro immerso nel verde. Una formula collaudata ma con numerose novità e tante sorprese e che sarà realizzata seguendo e rispettando scrupolosamente tutte le normative e le regole in vigore.

Walkin, Cookin e Relaxin è il claim della manifestazione che racconta le esperienze che si potranno vivere al Beat Garden 2021, godendosi il parco e la sua natura, mangiando cibo di strada e bevendo birra e ascoltando buona musica, nella più totale sicurezza.

Ancora una volta protagonista del festival sarà la grande musica Italiana che la farà da padrone sul palco del Main Stage sul quale si esibiranno big, ma anche band emergenti come nella tradizione di Beat, da sempre fucina di talenti.

Il palco principale sarà organizzato in modo da permettere di godere dei concerti al meglio, con il massimo della sicurezza e del divertimento.

Ma Beat Garden non sarà solo musica. Dal mercoledì alla domenica infatti, protagonisti del Festival saranno anche il buon cibo e le migliori produzioni delle birrerie artigianali. Un’area dedicata al food ospiterà i migliori truck provenienti da tutta Italia che proporranno le loro specialità culinarie.

Mentre nell’area dei birrifici si potranno gustare in compagnia le migliori birre artigianali. Entrambe le aree saranno organizzate in modo da permettere a tutti di mangiare e bere con numerosi tavoli e sedie a disposizione.

Nella formula apprezzata di Beat non poteva inoltre mancare il Market che vedrà come protagonista il Wom-Wonderful Market. Un’area del parco sarà dedicata al Vintage e al migliore Handmade in circolazione.

Come sempre, tutte le aree Food, Beer e quella del market saranno ad ingresso libero, mentre a pagamento saranno soltanto alcuni concerti del Main Stage.

“Anche questa edizione di Beat sarà strutturata con la formula Garden– spiega Umberto Bonanni, presidente dell’Associazione Beat 15 -. L’edizione 2020 ci ha permesso di acquisire un know how importante, a 360 gradi, riguardo a come orientare le nostre scelte da un punto di vista artistico e organizzativo. Siamo felici che anche per questa estate tanti artisti di rilievo ci abbiamo espressamente richiesto di partecipare a Beat. Questo ci riempie di orgoglio. Allo stesso tempo ci fa piacere, come è nella tradizione del Festival, dare spazio a band giovani ed emergenti, che avranno la possibilità di calcare anche il palco del Main Stage”.

"Abbiamo bisogno di ripartire e di ridare fiducia alla città - afferma il vicesindaco del Comune di Empoli Fabio Barsottini -. Ecco perché anche quest’anno il Beat Festival concluderà la stagione estiva a Empoli. Come lo scorso anno vogliamo offrire a tutta la città un’occasione per stare insieme prestando la dovuta attenzione alle norme anti covid. Il Beat Festival è un appuntamento pensato per tutti e vogliamo che continui ad essere così".

Gli fa eco l’assessora alla cultura del Comune di Empoli Giulia Terreni. “Il Beat ha la capacità di unire sotto un unico evento tante generazioni - spiega -. Ed è sicuramente il festival di fine estate più atteso dai giovani e dalle famiglie, non solo della nostra città, ma da tutta la regione Toscana.

Tanta musica e tanti concerti che si alterneranno per 5 giorni, con i musicisti di rilievo del panorama artistico nazionale. Non vediamo quindi l’ora di poter tornare nel parco di Serravalle, per il Beat, rispettando le regole anti Covid, rispettando il nostro parco, in totale sicurezza"

Tante altre novità saranno annunciate nelle prossime ore a partire dagli artisti che si esibiranno sul palco del Main Stage.

Per tutte le info è possibile consultare il sito beatfestival.net oppure le pagine Facebook (@BeatFestivalEmpoli) e Instagram (@beat_festival) della manifestazione.