Cade dal balcone, muore un'anziana a Signa

Non ha avuto scampo la pensionata di 81 anni che questo pomeriggio è caduta dal balcone della sua abitazione a Signa.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna, che viveva al secondo piano di un palazzo in via De Gasperi, era salita su una scala per prendere le misure degli infissi e ha perso l'equilibrio, cadendo oltre la ringhiera del balcone.

L’allarme è stato dato da una vicina di casa dell’anziana, ma purtroppo l’impatto è stato fatale: gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’81enne