Deliveroo Empoli, debutta il nuovo servizio di consegna a domicilio

Nel mese di giugno Deliveroo continua ad espandersi nel nostro Paese. Saranno 5 questo mese le città dove sarà possibile iniziare ad ordinare dai propri ristoranti preferiti utilizzando la App.

In particolare Deliveroo arriva a Empoli e Siena in Toscana, a Teramo in Abruzzo, e Legnano in Lombardia e a Cerea (VR) in Veneto. Con queste nuove città, il totale dei Comuni in cui la piattaforma è presente sale a 284 con decine di nuovi ristoranti partner.

“Nel corso della pandemia Deliveroo ha dimostrato di essere un servizio essenziale. Vogliamo continuare ad esserlo e l’estensione del servizio di consegna da supermercati - con nuovi prodotti come parafarmaceutici e, per la durata della pandemia, test anti-covid - ne è ulteriore dimostrazione. Il nostro servizio cresce, anche sotto il profilo della presenza territoriale, ed è sempre più vicino alle esigenze degli italiani” ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia.

Deliveroo Empoli, come funziona

Il servizio di Deliveroo è facile e veloce: basta accedere alla piattaforma via web (www.deliveroo.it) o tramite app (disponibile per iOS e Android), selezionare il ristorante preferito nella zona dove si desidera ricevere la consegna - o dove si vuole ritirare il cibo ordinato per l’asporto attraverso la funzione “ritiro” - consultare il menu verificando con precisione i tempi di preparazione e consegna grazie al servizio di geolocalizzazione.

Le opportunità per i rider

Chiunque possieda una bicicletta, una moto o un'auto, può presentare la domanda per collaborare con la piattaforma attraverso il sito www.deliveroo.it/apply.

Come diventare ristorante partner I ristoranti interessati a diventare partner di Deliveroo possono fare richiesta via web su restaurants.deliveroo.com/it-it/.