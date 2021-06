Buongiorno oggi ringrazio Lellalella per questa buonissima ricetta un bel dolce all'ananas. Lellalella nel tempo mi ha mandato molte ricette e ogni tanto come dal cappello magico le tiro fuori.

Questo è un dolce rovesciato, perché una volta sfornato si capovolge, un dolce morbido e goloso da mangiare a tutte le ore!

La foto in primo piano è quella che mi ha concesso Lellalella!

Dolce all’ananas

Ingredienti

4 uova

2 etti di zucchero

2 etti di burro

2 etti di farina

Lievito per dolci

Ananas sciroppata

Preparazione:

per la base prendete lo stampo per dolci e metteteci 2 o 3 cucchiai di zucchero con 2 cucchiai di acqua e poi mescolate in modo che si caramelli e poi aggiungete l’ananas sciroppata che è già tagliata a fette. Dopo occupiamoci dell’impasto. Montate i tuorli con lo zucchero e poi incorporate il burro, poi aggiungete la farina e le chiare già montate a neve e per ultimo il lievito. Aggiungete l’impasto nello stampo e infornate a forno preriscaldato a 180 gradi per 30 /40 minuti. Toglietela dal forno e capovolgete il dolce e la torta è pronta.

Lellalella

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.