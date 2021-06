Festa scudetto per gli interisti al Lago di San Donato

Se non si è festeggiato in strada per lo scudetto dell'Inter, ci pensano i nerazzurri del Cuoio a organizzare una serata dedicata alla conquista del diciannovesimo scudetto.

La cena si terrà venerdì 25 giugno e potranno partecipare tutti i sostenitori nerazzurri.

Questa si terrà negli ampi locali dell'Oasi al lago di San Donato sotto la direzione del gestore Giulio Campinotti.

Modico il prezzo di partecipazione per una serata in cui si parlerà soprattutto dell'impresa della squadra del comandante Conte e sul futuro della Beneamata sotto la conduzione del neoallenatore Simone Inzaghi.

Nel corso della serata verranno premiati alcuni storici tifosi nerazzurri di vecchia data.

Per le prenotazioni rivolgersi a Daniele Puccioni (333-3894087) ed a Oscar Conti “Riello” (335-487918).