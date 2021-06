Geni della matematica a 12 anni: sugli scudi tre alunni di Greve

Einstein vince su Dante, almeno tra gli studenti grevigiani che hanno partecipato alla ventottesima edizione dei campionati internazionali di giochi matematici dell’Università Bocconi. Bravi e talentuosi non solo nelle materie umanistiche, come la letteratura e le lingue.

Gli studenti della scuola media di Greve in Chianti abbattono il cliché del genio ‘letterario’, attribuito alla preparazione didattica degli allievi italiani, e si scoprono piccoli grandi Einstein, versati nello studio e nell’esercizio della matematica.

Sono tre gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Giovanni da Verrazzano, dell’Istituto comprensivo diretto da Francesca Ortenzi, ad aver scoperto abilità e predisposizioni scientifiche partecipando volontariamente ai giochi matematici indetti dall’Università milanese.

Un campionato in piena regola aperto a tutte le scuole d’Italia che ha richiamato l’attenzione di 26 ragazzi della media di Greve, su proposta del docente rivolta agli studenti e alle loro famiglie. Le prove sono state suddivise in due categorie, la prima era aperta ai ragazzi di prima e seconda media e categoria, la seconda ai ragazzi di terza media e prima superiore. Nello specifico hanno partecipato 12 ragazzi delle 3 prime, 1 A, 1 B, e 1 C , 4 ragazzi di due seconde e 10 ragazzi delle terze classi. L'iscrizione è stata effettuata dall’insegnante di matematica e scienze Assunta Licheri.

I ragazzi hanno preso parte ai giochi on-line collegandosi all’apposito portale e hanno avuto un'ora di tempo per rispondere a 8 quesiti logici matematici. Hanno superato le selezioni gli studenti Letizia Moscadelli (2 C), Viola Bini (1 B) e Tommaso Masti ( 1 A). Una di loro, Letizia Moscadelli, è giunta in finale e si contenderà il titolo di campionessa insieme ad altri nove studenti provenienti da tutta Italia.

Ad affiancare e sostenere i ragazzi nella partecipazione ai campionati di matematica l’insegnante Assunta Licheri.

“Ritengo fondamentale – dichiara la professoressa di matematica Assunta Licheri - sottolineare il compito che noi insegnanti abbiamo nel cercare di valorizzare le eccellenze e nel motivare i ragazzi all'approccio di una importantissima disciplina, come la matematica, che ritroviamo sempre nella vita di tutti i giorni.

I ragazzi si sono impegnati, si sono allenati e preparati con delle simulazioni fornite dal centro Pristem, si sono messi in gioco, ci hanno provato e hanno poi avuto la curiosità di andare a verificare quali fossero le risposte corrette, ed è questo che dobbiamo fare, motivare i ragazzi, incuriosirli e spingerli a trovare risposte”.

Entusiasti dei risultati conseguiti dagli studenti il sindaco Paolo Sottani e l’assessore alle Politiche educative Maria Grazia Esposito. “Facciamo il tipo per i nostri studenti con un grosso in bocca al lupo per le selezioni finali che si terranno a settembre - hanno commentato - siamo felici inoltre che l’esperienza educativa che stanno facendo i nostri ragazzi si leghi ad una delle principali università di ricerca e di insegnamento a livello europeo che valorizza le differenze, promuove le parità di opportunità tra le generazioni di studenti in un contesto di reciproco rispetto”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino