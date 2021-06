Investire in democrazia, premiati 7 studenti per i video da ‘Quasi Sindaco’

‘Investire in Democrazia’ non si ferma, neanche nell’anno della pandemia. Grazie a un contest lanciato ad aprile in vista del 75° anniversario della Festa della Repubblica Italiana del 2 giugno, alcuni piccoli studenti hanno risposto alla ‘chiamata’ dell’amministrazione comunale.

Gli appuntamenti che il primo cittadino Brenda Barnini, insieme al presidente del Consiglio Comunale Alessio Mantellassi, teneva in tutte le scuole primarie della città e delle frazioni, non si sono potuti tenere per sicurezza.

E allora alle bambine e ai bambini delle classi 5a elementare delle dei due istituti comprensivi Est e Ovest, del ‘Calasanzio’ e della ‘Santissima Annunziata’ è stato proposto di realizzare un loro video per rafforzare il senso di appartenenza civica alla nostra comunità e per sensibilizzare su tematiche di primaria importanza come la conoscenza e il rispetto delle differenze, dell’ambiente e del territorio.

LA PREMIAZIONE IN AULA CONSILIARE - Così il sindaco insieme al presidente del Consiglio Comunale, una numerosa rappresentanza di consigliere e consiglieri comunali di maggioranza e opposizione, insieme ai genitori dei ‘premiati’, si sono riuniti oggi, giovedì 3 giugno 2021, alle 18, nell’aula dell’assemblea consiliare del municipio per premiare con un attestato di partecipazione gli studenti ed i loro video. Una cerimonia emozionante per ringraziarli dell’impegno e per aver realizzato i loro contributi.

ECCO CHI SONO I PREMIATI - Le bambine e i bambini premiati: Alessandro Costoli della SS.Annunziata; Andrea Vestrini della Carducci; Ettore Pelagotti, Leonardo Fontanella, Lorenzo Baldi e Sara Innocenti della Baccio da Montelupo; Margherita Pace della scuola di Pozzale.

Ad aprire l’iniziativa il sindaco Brenda Barnini con queste parole: «Questo momento è uno dei tanti che speriamo accompagni il ritorno delle buone abitudini, lasciandoci alle spalle le restrizioni. La presenza dei bambini dell’ultimo anno della primaria in questa sala era una bellissima esperienza e siamo stati molti felici di scoprire che qualcuno aveva risposto a questo appello, poteva anche non succedere. Ringrazio le insegnanti che hanno saputo stimolare i propri ragazzi a produrre elaborati, in questo momento, non era scontato né obbligatorio. Un plauso grande agli studenti. Ascoltare i loro progetti per la città è stato emozionante. Hanno una bella effervescenza e curiosità tale da tirar fuori prodotti che ci faranno sicuramente bene, ci faranno pensare e ci daranno stimoli perché poi l’obiettivo come sempre di questo impegno che si richiede ai ragazzi è quello anche di tirare fuori delle proposte, delle idee che magari possono diventare davvero parte dell’azione dell’amministrazione comunale».

Alessio Mantellassi ha proseguito: «La Repubblica è un bene prezioso ed il sentimento di appartenenza alla comunità democratica è fondamentale. Vogliamo valorizzarlo in tutti i modi. Per questo anche quest'anno oltre a coinvolgere nel nostro progetto di Investire in democrazia 1500 studenti abbiamo indetto un contest per fare emergere la fantasia dei ragazzi. Un modo simpatico e semplice per farli riflettere sulle istituzioni e sulla Costituzione. È un modo per far crescere cittadini consapevoli e vogliamo dunque festeggiate la Repubblica con loro premiandoli alla presenza di tutto il Consiglio Comunale nella sua interezza».

