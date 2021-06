Nuovo ristorante Cecchini negli Emirati Arabi

Anche il ricco emirato del Dubai potrà godere della 'ciccia' della famiglia Cecchini.

Dario Cecchini, il famoso macellaio di Panzano in Chianti, ha rivelato negli scorsi giorni dell'apertura del suo ristorante Carna Dubai alla SLS Dubai Hotel & Residences.

Il ristorante viene descritto come il concept di una steakhouse contemporanea guidato dal leggendario macellaio, noto in tutto il mondo anche per essere stato protagonista di una puntata di Chef's Table su Netflix.

Vedremo se sono attese altre aperture. Cecchini continua a essere alfiere del buon cibo toscano in tutto il mondo. Un altro giovane imprenditore che si sta facendo conoscere in tutta Italia è Tommaso 'Tommy' Mazzanti, che sta aprendo filiali dell'Antico Vinaio di Firenze.