Panificio di Pardossi incendiato, la raccolta fondi con Confesercenti

Confesercenti Toscana Nord e cittadini di Pardossi attraverso la Consulta di frazione, si sono mobilitati per sostenere concretamente la ripartenza del panificio alimentari Gne Gne's Bakery danneggiato da un incendio la settimana scorsa.

Ieri l’annuncio della apertura di una raccolta fondi che aiuteranno la titolare a riaprire da parte della presidente Pontedera di Confesercenti Toscana Nord Valentina Aurilio, del coordinatore Valdera Claudio Del Sarto e della presidente dalla Consulta di frazione Arianna Cosentini che hanno incontrato la titolare Agnese Trezza insieme alla madre Anna.

“Appena abbiamo appreso la notizia dell’incendio – spiega Arianna Cosentini – ci siamo subito attivati come Consulta per mobilitare la frazione in modo da dare un aiuto concreto ad Agnese. Una attività, l’unica del suo genere, fondamentale per i residenti che speriamo aderiscano in massa alla raccolta fondi. Anche Confesercenti Toscana Nord si stava attivando e quindi è stato naturale unire gli sforzi”.

Consulta e Confesercenti che hanno già individuato i punti di raccolta nella frazione: l'edicola/tabacchi L’appaltino in via Fosso Nuovo, il circolo Arci sempre in via Fosso Nuovo ed il bar Il Laghetto di via Rio Pozzale. Un primo punto di raccolta è inoltre disponibile anche a Pontedera presso la pizzeria Aurilio in Via Saffi.

“Come associazione abbiamo voluto esprimere la nostra solidarietà ad Agnese – spiega la presidente Confesercenti Pontedera Valentina Aurilio -, pensando anche ad un aiuto concreto con questa raccolta fondi, idea che abbiamo condiviso con i residenti della frazione.

L'alimentari Gne Gne's Bakery è la tipica dimostrazione dell’importanza dei negozi di vicinato come presidio sociale, soprattutto in realtà piccole come Pardossi.

Negozi che sono un punto di riferimento per tanti residenti, in particolare i più anziani, che possono trovare un servizio a due passi da casa. Siamo convinti – conclude Aurilio – che la risposta sarà immediata e che potremo contribuire ad accelerare la riapertura dell’attività”.