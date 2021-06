Parcheggi, Fratoni: "Il bando regionale è un'opportunità per Pistoia"

Entro fine mese si aprirà un bando, redatto dalla Regione Toscana, che sarà molto importante per la pianificazione infrastrutturale del nostro territorio e, in particolar modo, per i Comuni.

Per riqualificare e decongestionare le aree urbane, verranno messi a disposizione fino ad un milione e mezzo di euro per 20 anni a quei comuni che presenteranno, entro ottobre, un unico progetto per la realizzazione di parcheggi che vadano a togliere la pressione delle auto dal centro storico e le domande di contributo andranno a soddisfare il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui attivati per l’occasione.

"In momenti particolari, e complessi, come quelli che stiamo vivendo – ha detto la consigliera regionale del Pd, Federica Fratoni – penso che sia una bella boccata d’ossigeno, dal punto di vista finanziario, sapere che la Regione è al fianco delle amministrazioni comunali concedendo contributi così a lunga scadenza. Ritengo che sia una occasione che il Comune di Pistoia debba cogliere al volo per cercare di approntare progetti definitivi che servano a far respirare il centro cittadino, sempre più soggetto ad una sosta selvaggia causa carenza di stalli per la sosta".

"Dopo l’adozione, nel 2017, del nuovo Pums (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) - continua Fratoni -, sono passati oramai quattro anni ed in questo arco di tempo la Giunta non ha approvato quel tipo di percorso e, inoltre, non lo ha nemmeno modificato secondo quella che sarebbe l’idea di città che ha in testa l’attuale amministrazione".

"Un esempio, per inserire la progettazione di strutture periferiche che siano a pieno servizio del centro storico come richiesto dallo stesso bando regionale, sarebbe quello di dare finalmente vita al parcheggio scambiatore nella zona sud da realizzare in parallelo al ribaltamento della stazione ferroviaria, opera che ancora non ha preso il via: la proposta regionale è importante, è il momento di coglierla".

Fonte: Ufficio Stampa