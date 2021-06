Saccardi e Drigo visitano la “Canto di primavera del sogno antico” di Quarrata

La multifunzionalità, l’economia circolare, l’imprenditrice, la tradizione proiettata al futuro, la manutenzione del territorio. Ha visto tutto questo la vice vicepresidente e assessora all’agroalimentare, Stefania Saccardi, in visita stamane all’azienda agricola “Canto di primavera del sogno antico”, sui colli di Forrottoli, a Quarrata insieme al direttore di Coldiretti Pistoia Gianfranco Drigo.

Le due titolari, le sorelle Stefania e Gabriella Michelozzi, dopo la chiusura del call center nel quale erano entrambe impiegate, nel 2009 hanno deciso di rimettere in piedi la fattoria di famiglia, la vecchia azienda agricola. che era ormai un “sogno antico” e abbandonata. ma che oggi produce marmellate, formaggi, olio, latte, uova e salumi incontaminati e fa parte della rete Campagna Amica Coldiretti.

“E’ una gran bella cosa vedere e toccare con mano la forza –ha commentato Stefania Saccardi- l’intuito di due donne che sono riuscite a trasformare un momento di crisi in un successo per loro, per l’ambiente e per la comunità”.

“Siamo orgogliosi che una delle aziende della rete Campagna Amica – spiega Gianfranco Drigo, direttore di Coldiretti Pistoia- riesca ad incarnare tutte le caratteristiche della piccole aziende agricole multifunzionali proiettate al futuro: Gabriella Michelozzi e Stefania, anche con la loro attività didattica condotta con le scuole, fa bene a tutti noi producendo eccellenze gastronomiche genuine e ricordandoci i ritmi cadenzati del mondo agricolo”.

Oggi le due sorelle hanno 200 tra capre, pecore e una cinquantina di animali tra mucche, conigli e polli. E poi ci sono la cavallina Bianca e le tre vacche da riproduzione: Gina, Gemma e Carolina nel nome di un’agricoltura sana di ottant’anni fa dove ogni sostanza chimica è bandita.

I prodotti vengono venduti sia direttamente in fattoria o tramite la rete Campagna Amica. Ad aiutarle c’è una fitta rete di “vicini”. Il pastore locale e le altre realtà agricole della zona sono un punto d’appoggio prezioso, come succedeva una volta.

Nell’azienda di Forrottoli il rapporto reciproco d’aiuto che c’è tra animali da compagnia e uomo è stato riproposto anche per il binomio animali da cortile e agricoltura. Capre e pecore collaborano nella pulitura degli uliveti e sono richieste anche dai proprietari terrieri vicini. Le prime fanno il lavoro grosso sui terreni ormai incolti o semincolti. Una volta bonificate le aree tocca alle pecore entrare in azione.

Il “Canto di primavera del sogno antico” è un sistema ‘circolare’ che si autosostiene e che cerca di rispettare il più possibile l’animale e la terra. Peraltro, si possono assaggiare i prodotti nel ristorante di famiglia e tanti bambini hanno la possibilità di fare l’esperienza di una vera fattoria didattica.

Fonte: Coldiretti Pistoia - Ufficio Stampa