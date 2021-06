Scritte omofobe sulla bandiera arcobaleno al Parco Corsini

Scritte omofobe al parco Corsini, precisamente sul murale arcobaleno di Casa Banti. Questo è accaduto nelle scorse ore nell'area verde a metà tra il parco Corsini e piazza La Vergine. La foto è stata pubblicata su un gruppo social di Fucecchio.

Il dipinto raffigura una bandiera arcobaleno, è stato inaugurato da poco e rientra nelle iniziative contro l'omofobia del Comune di Fucecchio. È stato imbrattato con una scritta offensiva e con il disegno di un fallo.

La bandiera si trova davanti alla panchina di Casa Banti che dà sul parco, a due passi dal ristorante.

In merito al fatto, il sindaco della città di Fucecchio Alessio Spinelli ha così replicato: "Adolescenti pieni di superbia e sfrontatezza ma vuoti di cultura! Fortunatamente sono in netta minoranza rispetto agli altri ragazzi che nei prossimi giorni andranno a coprire quelle scritte fatte quei loro coetanei. Lo sapranno cosa significano quei colori? Credo di no".

Le scritte che vedete in foto sono state censurate dalla redazione.