Jovanotti si vaccina, i futuri sposi chiamano e i maturandi aspettano il turno

Anche un cantore dell'amore moderno come Jovanotti è riuscito a vaccinarsi. Lo testimonia la foto pubblicata ieri sulla pagina Facebook del popolare cantautore. Lorenzo Cherubini, 54 anni, si è vaccinato alla casa della salute di Camucia a Cortona, dove risiede.

Il volto del Jova si aggiunge a quello dei tanti vip toscani che si sono prestati ben volentieri al vaccino anti-covid, così da rassicurare i loro fans sull'efficacia del vaccino e sul bassissimo rischio di eventi collaterali.

E chissà se le canzoni di Jovanotti saranno suonate ai matrimoni in Toscana, per i quali 500 coppie di 'promessi sposi' ieri hanno cominciato a contattare il numero a disposizione 055/9077777 per fornire i loro dati. Se alle 9 del mattino era impossibile prendere la linea, dopo un'ora il call center sembrava già essere più sgombro e con rapidità è stato possibile dare i propri dati personali e la data di pubblicazione di matrimonio (attenzione, non la data del matrimonio, ma quella delle pubblicazioni sugli albi del Comune in cui saranno celebrate le nozze).

In attesa di una telefonata da parte dell'Asl di riferimento che possa dare modo ai futuri sposi di vaccinarsi 15 giorni prima della data del matrimonio, indipendentemente dall'età degli sposi e quindi dal loro turno.

Per i maturandi invece è stata scelta una via più facile e meno tortuosa, quella della prenotazione del vaccino tramite portale regionale. Il sistema che ad oggi è stato ben collaudato e non causa più ingorghi in rete. Da sabato 5 giugno una finestra a loro dedicata si aprirà sul portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it e chi lo vorrà riceverà la prima dose (il vaccino è quello Pfizer) dal 7 al 13 giugno, almeno tre giorni prima degli esami. In tutta la Toscana sono circa 30mila i giovani potenziali fruitori.