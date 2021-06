Villa Crastan, via agli eventi della stagione estiva

Si accende il fine settimana a Villa Crastan a Pontedera. Al via la stagione di eventi “Lucciole e lanterne” organizzata dall’associazione Villa Crastan Casa della Città. Domani, venerdì 4 giugno alle 18, Marco Ligabue ci racconterà divertenti aneddoti familiari nella presentazione del libro “Salutami tuo fratello”, edito da Pendragon. Scritto dal cantautore correggese, il libro ripercorre tutte le fasi della storia di Marco in un racconto intimo e sincero tra vita privata, ricordi illuminanti, aneddoti ironici e tanto rock’n’roll. Pagine intrise di calore e autenticità, dall’inconfondibile sapore emiliano, che scorrono via veloci lasciando il sorriso sulle labbra e la voglia, come accade per i bei libri, di conoscere e diventare amici del loro autore. Un evento svolto in collaborazione con la Consociazione nazionale Fratres e la libreria Carrara.

Sabato 5 giugno l’appuntamento è con l’associazione Semi di scienza. Dalle 14 il giardino della villa diventerà palcoscenico per discutere e affrontare il tema della “Lotta al cambiamento climatico: soluzioni a livello locale” in occasione della giornata mondiale dell’ambiente. Dopo i saluti istituzionali di Monia Monni, assessora all’ambiente della Regione Toscana e di Mattia Belli, assessore all’ambiente del Comune di Pontedera, si parlerà delle strategie per una mobilità sostenibile con Enrico Palandri, del Gruppo Pretto; modera Luciano Celi di Semi di Scienza. Alle 15 si discuterà del futuro del cibo: lotta agli sprechi e produzioni sostenibili con Serena Carlesi della Scuola Sant’Anna di Pisa, Baldassarre Fronte, dell’Università di Pisa, Pierpaolo Corradini, Bio Al Sacco; modera Malayka Picchi, presidente dell’associazione Villa Crastan Casa della Città. La giornata dedicata all’ambiente si chiude con il dibattito sui rifiuti e l’economia circolare. Ne parleranno alle 16 Simona Bronco, IPCF-CNR di Pisa, Diego Barsotti, Revet Spa, Violante M. Mori, BioXplosion di Vecchiano; modera Yuri Galletti, presidente di Semi di Scienza. Per entrambi gli eventi è necessaria la prenotazione. Come fare? Per la presentazione del libro di Marco Ligabue basta cercare l’appuntamento sul sito internet Billetto, selezionare la data, scrivere nome cognome e indirizzo mail. Mentre per la giornata di sabato si può prenotare il posto a sedere direttamente dall’evento facebook sulla pagina della Villa.

