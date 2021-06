Biblioteca di Empoli, nuovi appuntamenti anche a Serravalle

Prestito, restituzione, postazioni studio, con il mese di giugno torna finalmente la possibilità di vivere gli spazi della biblioteca comunale Renato Fucini con maggior libertà, ma sempre in sicurezza: infatti da lunedì 7 giugno 2021 sarà possibile usufruire dei servizi di prestito e restituzione senza prenotazione!

Per utilizzare invece le postazioni studio della sala maggiore e delle salette e per le postazioni pc della mediateca rimane attivo senza modifiche il servizio di prenotazione tramite Affluences: è possibile prenotare in autonomia tramite app gratuita disponibile su App Store o Google Play oppure dal sito www.affluences.com. In alternativa è sufficiente chiamare la biblioteca al numero 0571/757840.

I CONSIGLI - Considerato il numero limitato di postazioni, organizzate in modo da garantire il distanziamento interpersonale, e l'alta richiesta di utilizzo, si chiede agli studenti di rispettare gli orari di ingresso, di limitare i ritardi e annullare la prenotazione se impossibilitati a venire in biblioteca.

Oltre 30 minuti di ritardo dall’inizio del turno le postazioni saranno rese disponibili ad altri.

La biblioteca si riserva di sospendere per 15 giorni dal servizio di prenotazione delle postazioni studio gli studenti che non si sono presentati e non hanno cancellato la prenotazione o che per più di due volte si sono presentati con ritardo di oltre 30 minuti.

SI AGGIUNGONO ALTRI SPAZI - Oltre alla sala maggiore e alle salette studio, da lunedì 7 giungo 2021 saranno nuovamente utilizzabili anche le postazioni studio dei corridoi e del loggiato coperto: queste postazioni saranno liberamente accessibili, fino ad esaurimento posti, senza prenotazione. Dalle ore 13 alle ore 14 verranno effettuate le procedure di igienizzazione e sarà quindi necessario lasciare libere le postazioni.

Per garantire la sicurezza e il tracciamento, all'ingresso viene misurata la temperatura tramite termoscanner e vengono registrati i nominativi degli utenti presenti in biblioteca. È necessario indossare sempre la mascherina per coprire naso e bocca e usare l’igienizzante messo a disposizione.

ORARIO DI APERTURA DAL 14 GIUGNO – Dal 14 giugno 2021 inizia l’orario estivo della biblioteca comunale. Fino al 30 giugno 2021 nessuna modifica riguarda il banco prestito e le sale studio, mentre la sezione ragazzi per due giorni la settimana cambia location! Il lunedì e giovedì infatti sarà chiusa in sede, ma si sposta presso il Parco di Serravalle.

Ogni lunedì e giovedì, dalle 16.30 alle 20, sarà allestito un bellissimo punto prestito e sarà organizzato un ricco programma di giochi, letture e laboratori per bambini e ragazzi e non solo! Molti saranno anche gli incontri rivolti al pubblico adulto.

A breve sarà presentato il calendario de La biblioteca di Serravalle, ricco di attività e incontri per i mesi di giugno, luglio e agosto.

ORARIO DAL 14 AL 30 GIUGNO 2021

Da lunedì a venerdì 9-19, sabato 9-13

Sezione ragazzi: chiusa in sede lunedì e giovedì. Aperta al parco di Serravalle tutti i lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 20.

L’ORA DEL RACCONTO MARTEDI 8 GIUGNO – Per la prossima settimana ultimo appuntamento martedì 8 giugno alle 17 con L'ora del racconto online... dalla Torre del Racconto in diretta sulla pagina Facebook della biblioteca. Dal 14 giugno tutte le attività tornano quindi in presenza, all’aperto al parco!

Per informazioni: biblioteca@comune.empoli.fi.it - 0571757840

Fonte: Ufficio stampa