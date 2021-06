Bonus sociale idrico integrativo, Santa Maria a Monte apre alle domande

Da oggi fino al 30 giugno sul sito del Comune di Santa Maria a Monte è possibile presentare domanda per Bonus sociale idrico integrativo, per l' anno 2021 consumi 2020 in attuazione del regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus sociale idrico integrativo, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Il bando, il modulo per presentare la domanda e l’allegato per le utenze sono scaricabili dal sito del comune di Santa Maria a Monte.

I contributi saranno erogati mediante decurtazione delle fatture future, che saranno emesse in favore del soggetto intestatario dell'utenza che pertanto dovrà obbligatoriamente far parte del nucleo familiare del richiedente, salvo in caso di utente indiretto.

“Anche questo bando è un ulteriore aiuto per le famiglie in difficoltà, e quest'anno l'isee è stato innalzato ad Euro 11.000,00, per ampliare gli aiuti e poter far si che possano partecipare a questo contributo anche famiglie che, a causa della pandemia hanno visto ridurre i loro redditi nell'anno 2020" ha dichiarato il sindaco Ilaria Parrella.

Si ricorda che il suddetto avviso è rivolto ai cittadini che hanno la residenza anagrafica nel Comune di Santa Maria a a Monte, titolari/intestatari di fornitura domestica residente o nel caso di utenze aggregate residenti presso il corrispondente indirizzo di fornitura, ed essere in possesso di certificazione rilasciata nell’anno 2021 dalla quale risulti un valore ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 11 mila euro Tale valore è elevato ad 20 mila per le famiglie con almeno 4 figli fiscalmente a carico.

Nel caso il soggetto non sia ancora in possesso della relativa attestazione, apposita dichiarazione di aver presentato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) indicando la data del protocollo assegnato dal CAF o dal sistema informativo dell’INPS, dichiara il Vice Sindaco Manuela Del Grande.

Per informazioni contattare il servizio sociale: 0587/261633 - sociale@comune.santamariaamonte.pi.it

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa