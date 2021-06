Cadavere a Ponzano, Barnini: "Segnalate persone che possono avere bisogno di aiuto"

In merito al ritrovamento del cadavere di un 37enne nell'ex cristalleria Arno di via Pratignone a Ponzano, il sindaco di Empoli Brenda Barnini ha voluto commentare la vicenda con un post su Facebook:

"Stamattina sono stata informata del ritrovamento in un edificio abbandonato di proprietà privata di una persona senza vita. Sono in corso gli accertamenti sia sulle cause della morte che sulle circostanze.

Si tratta di un senza fissa dimora che come tale purtroppo non risulta essere residente nel nostro Comune e pertanto non rintracciabile nemmeno dai servizi.

Non è la prima volta che ad Empoli succede, in passato altre persone avevano trovato la morte in condizione di solitudine e abbandono.

È una cosa che fa male, malissimo perché dimostra che nonostante tutti gli sforzi per creare un sistema di relazioni e di servizi che non lascia nessuno indietro non si raggiunge mai un risultato accettabile.

Sono tanti i casi che riusciamo a prendere in cura, indirizzare verso percorsi di assistenza o accompagnare in quel minimo di supporto che a volte chi sceglie o si ritrova a vivere senza legami accetta solo in minima parte.

In attesa di conoscere maggiori dettagli sulla morte di questa persona mi sento di rivolgere un appello a tutti i cittadini a segnalare eventuali situazioni border line e persone che possono avere bisogno di aiuto".