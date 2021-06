Chip illegale per cane samoiedo venduto a Fucecchio, denunciata una donna

Vende cani e gatti online, con microchip inoculati abusivamente da persone non abilitati come veterinari. Per questo una donna cinese è stata denunciata dai carabinieri forestali di Empoli dopo l'acquisto di un cane di razza samoiedo da parte di un'altra connazionale.

Il sopralluogo dei militari era partito dopo che l'iscrizione all’anagrafe canina non mostrava il microchip del cucciolo sui database nazionali.

Il microchip, i cui primi tre numeri identificano il paese di inoculazione (per l’Italia il numero iniziale corrisponde al 380) inoculato al cucciolo della denunciante iniziava con 990, che non corrisponde a nessun Paese. Da qui la denuncia per esercizio abusivo della professione veterinaria e maltrattamento animali.