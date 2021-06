CiclistiPerCaso, Marco Banchelli premia Francesca Bacci

Dopo la consegna della “kata/sciarpa” a Cosimo Guccione (Assessore allo Sport del Comune di Firenze), simbolica ripresa del progetto “Per le antiche strade del futuro” di CICLISTIperCASO, il ciclo-ambasciatore Marco Banchelli premia un primo ciclista in ideale sintonia con gli obiettivi e la filosofia della bicicletta di questo originale gruppo legato alle due ruote.

A ricevere il particolarissimo simbolo ufficiale di CICLISTIperCASO è stata Francesca Bacci: una “ciclista” donna che quotidianamente usa la bicicletta per andare a lavoro. Una pratica iniziata negli ultimi anni proprio seguendo l’esempio ed i suggerimenti di Marco Banchelli. Francesca infatti non ha pedalato per deserti o montagne, non ha cercato grandi “imprese”, ma ha semplicemente scoperto uno dei modi migliori per non avere problemi di traffico e parcheggio. Ritrovandosi quindi ad essere lei stessa esempio e “ambasciatrice” dell’uso della bicicletta come concreto contributo per una migliore vivibilità delle nostre città. E di città, Francesca, ne vive e vede veramente tanta, a bordo della sua bicicletta! Basti pensare che, anche grazie alla “pedalata assistita”, ogni giorno percorre più di km. 25 tra andata e ritorno! Quasi “700” al mese, più di “7.000” all’anno… Ed anche se pare tutta pianura, il piccolo “dislivello” quotidiano la porterebbe mensilmente a raggiungere la “quota” del Piazzale Leonardo, a Monte Morello!

La consegna è avvenuta al termine della giornata lavorativa proprio nella storica sede dell’azienda di famiglia, a Brozzi. Con la sensazione che grazie all’incontro di esperienze, l’assolata Piana fiorentina di questi giorni, fosse diventata periferia della stessa Kathmandu, magari verso il villaggio di Dakhinkali.

Chissà Marco Banchelli dove la porterà, la prossima volta. A chi la consegnerà… Non c’è un chilometraggio da raggiungere o un tipo di bicicletta da usare. Come non ci sono tempi o scadenze predefinite. Anche se pare già stiano arrivando diverse segnalazioni al gruppo CICLISTIperCASO.

Oggi, ancora un pensiero a Francesca, che in bicicletta, sulla strada di casa, riesce dare a se stessa il premio più grande: tenere in movimento le proprie gambe e godersi più che con ogni altro mezzo, la bellezza di Firenze.

Fonte: Ufficio stampa