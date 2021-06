'Dell'Arte Contagiosa', Dante protagonista a Cerreto Guidi

Il viaggio artistico- teatrale “Dell'Arte Contagiosa” tocca anche il Comune di Cerreto Guidi dove Sabato 19 giugno alle ore 21,00 in Piazza Dante Desideri (dietro al Municipio), è previsto un appuntamento con il IV Canto dell’Inferno, il limbo e il castello degli spiriti magni.

Si tratta di un suggestivo viaggio che da giugno ad agosto coinvolgerà numerose città toscane nell’architettura, nella storia e nell’arte. Tutto questo accade in un anno speciale, il 2021, dedicato delle celebrazioni di Dante per i 700 anni dalla morte. Il viaggio nelle terre toscane che diedero i natali a Dante, è il modo più naturale per ricordare la grandezza del sommo poeta.

Cerreto Guidi è uno dei luoghi attraversati da questo viaggio con una serata dedicata al IV Canto dell’Inferno dove si racconta del limbo e dei numerosi personaggi che Dante incontra. L’appuntamento di Sabato 19 giugno alle ore 21,00 in Piazza Dante Desideri fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi, sarà a ingresso gratuito e regolato dalle norme anti Covid.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa