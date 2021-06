Dimissioni Galligani, Lega Valdelsa: "Gli iscritti si sentono comandati"

I consiglieri della sezione di Lega Salvini Premier Valdelsa hanno rilasciato un comunicato stampa al quale hanno affidato i loro commenti in seguito alle dimissioni del capogruppo Riccardo Galligani.

"Appresa la notizia delle dimissioni da commissario della sezione della Lega Valdelsa del nostro Capogruppo Riccardo Galligani, vogliamo esprimere sincero apprezzamento per l’operato svolto nella sezione guidata nel corso di lunghi anni proprio da Galligani. Condividiamo le ragioni che stanno alla base della sua scelta. Gli iscritti, purtroppo, da tempo si sentono più comandati che indirizzati e questo ha comportato una rigidità atavica che necessita di una gestione più ponderata da parte dei vertici stessi".

"La provincia di Siena, d’altronde, è commissariata da anni - continuano - e ciò non è di aiuto ad una buona gestione di sezioni che, negli anni, hanno avuto una crescita esponenziale sia di sostenitori, sia di risultati politici, pertanto, è necessario quanto prima procedere ad un congresso provinciale, luogo ove poter trovare una giusta ripresa ad uno spirito politico di gruppo che non solo appare necessario, ma indispensabile per fare la differenza in un momento come questo ove la buona amministrazione fa la vera differenza".

Fonte: Ufficio Stampa