Il progetto del Ccrr si allarga sul territorio di Montelupo

Il CCRR di Montelupo Fiorentino, acronimo che indica il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, martedì 1 giugno ha ufficialmente incontrato il Sindaco Paolo Masetti e il vicesindaco Simone Londi, delegato anche alle Politiche Giovanili, per un confronto in merito al territorio, ai servizi, alla vivibilità di Montelupo.

Si tratta di un’istituzione “parallela” che agisce in modo coordinato con le Istituzioni Scolastiche e l’Amministrazione Comunale, per coinvolgere attivamente i ragazzi nella gestione e nelle politiche dell’Ente, in merito alle tematiche che li riguardano.

A Montelupo il progetto va avanti da circa 12 anni con incontri regolari ogni mese per tutta la durata dell’anno scolastico, dove educatori e ragazzi cercano di mettere in pratica un principio sancito anche dalle Nazioni Unite: ascoltare e prendere seriamente in considerazione i pensieri e le opinioni di bambini/e e ragazzi/e anche in procedure amministrative. Un impegno che, in questo periodo pandemico dove i ragazzi e le ragazze hanno avuto poca considerazione nel dibattito nazionale, assume un significato rilevante per l'intera cittadinanza.

Il CCRR ha continuato a incontrarsi da ottobre ad oggi, prima online poi all'aperto. E proprio in quell'incontrarsi fuori, camminando e pensando nella prospettiva di mettersi al servizio del proprio territorio, sono emerse diverse idee. Una di queste ha dato origine a un progetto sperimentale che si metterà letteralmente in mostra a partire da sabato 5 giugno.

Il progetto si chiama “SEDIA”, in senso fisico e metaforico, e ha comportato il recupero di quindici sedie dismesse dalla scuola di Montelupo, per restaurarle e metterle a disposizione della cittadinanza.

La scintilla iniziale è stata quella di prendersi cura delle persone più fragili che a causa delle ristrettezze dovute al Covid non potevano avere una vita sociale. Offrire punti per incontrarsi in sicurezza è stata la sfida che il CCRR ha preso a cuore. Con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo, il CCRR ha seguito tutto l'iter necessario per poter mettere in atto il progetto.

Sabato 5 giugno dalle 16 alle 17 verranno disposte in diversi punti di Montelupo, dove resteranno fino a martedì 8 giugno: un atto di fiducia verso i cittadini di ogni età. In seguito verranno donate a Il Castello RSA e al Cinema Mignon.

Antonio Di Pietro, coordinatore educativo del CCRR racconta così la genesi del progetto: “Molte altre idee sono circolate fra i ragazzi e le ragazze, tante non si sono potute realizzare per le conseguenze della pandemia in corso. Ma il CCRR, con grinta e convinzione, ha ricercato sempre nuove soluzioni senza perdere mai di vista l'importanza dello stare insieme nel rispetto delle regole e portando qualche pennellata di bellezza che ci auguriamo possa dipingere un sorriso dietro le mascherine dei montelupini. Un sorriso che può confermare l'impegno degli adulti nel rispondere ai bisogni dei ragazzi e delle ragazze. A prima vista sembrano sedie scolastiche ridipinte. Ma a ben guardare dietro quel gesto di recupero c'è ancor di più”.

"Gli incontri del CCRR sono andati avanti anche quest’anno e nonostante la pandemia il gruppo ha continuato a impegnarsi e a darsi da fare. L’ultima creazione è stata quella delle sedie, che io e il sindaco abbiamo già avuto modo di vedere e apprezzare. Delle vere e proprie opere d’arte che per qualche giorno andranno ad abbellire alcuni spazi del paese, e che continueranno a essere presenti a Montelupo anche dopo che il progetto sarà terminato. Sono già diverse infatti le organizzazioni che ne hanno fatto richiesta", afferma l’assessore alle politiche giovanili e vicesindaco, Simone Londi.