Incendio Ponte a Greve, navetta gratuita per i supermercati vicini

In seguito all'incendio che si è sviluppato ieri nel Centro*PonteaGreve, Unicoop Firenze si sta adoperando per ridurre i disagi per soci e clienti, durante il periodo di chiusura della struttura, che rimane inaccessibile.

Nel dettaglio, verrà esteso anche alla domenica mattina l'orario di apertura dei Coop.Fi di Scandicci viale Aleardi e dell'Isolotto viale Talenti, che restaranno aperti dalle 8 alle 13 a partire da domenica prossima 6 giugno.

Inoltre la Cooperativa si è attivata per organizzare a partire dalle prossime ore un servizio navetta gratuito tra il parcheggio del Centro*Ponteagreve e il Coop.Fi di Lastra a Signa.

A breve saranno disponibili maggiori informazioni e orari sul sito www.coopfirenze.it

Insieme alle iniziative per ridurre il disagio causato da soci e clienti per la chiusura del Centro*Ponteagreve, la Cooperativa si sta organizzando per redistribuire il personale nei punti vendita vicini, in vista di una maggiore frequentazione.

Ai dipendenti di Unicoop Firenze va il grande ringraziamento della Cooperativa, per la prontezza e la professionalità con cui sono state svolte le operazioni di evacuazione durante l'emergenza. E' grazie alla loro competenza ed al loro impegno che l'incendio ha danneggiato soltanto oggetti e strutture e non ci sono stati danni alle persone.

La Cooperativa ringrazia anche i Vigili del Fuoco che sono intervenuti in modo immediato e massiccio.