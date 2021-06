Io non Spreco, premiati i video contest degli studenti del Saffi

Premiati oggi al Saffi gli studenti vincitori del video contest ‘Io non spreco’ promosso dal Comune di Firenze in collaborazione con l’Istituto Aurelio Saffi e con l’associazione Le Mele di Newton nell’ambito del progetto pilota ‘La mia scuola senza spreco’. A premiare i cinque migliori video è stata l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re. Le opere, sul tema della riduzione dello spreco alimentare, sono state selezionate da una commissione mista nominata dal Comune di Firenze e dall’Istituto Alberghiero. Il progetto, avviato nel 2019, è stato poi riprogrammato per consentire lo svolgimento delle attività in formati diversi con la conduzione di seminari a distanza e attività di informazione, sensibilizzazione e responsabilizzazione degli gli studenti e dei loro gruppo di prossimità sui temi della riduzione del consumo delle risorse.

“In un anno difficilissimo siamo riusciti a portare a termine un progetto di grande valore ambientale ed educativo - hanno detto l’assessore all’ambiente Cecilia Del Re e l’assessore all’educazione Sara Funaro -, che ha visto la partecipazione di tanti studenti. Sono proprio loro il motore più forte del cambiamento, come dimostrano i video da loro realizzati per il contest e che oggi abbiamo premiato. Ogni anno nel mondo vengono sprecate circa 1,3 miliardi di tonnellate di cibo per cause legate in buona parte alle abitudini di consumo di milioni di persone, singoli e famiglie che possono fare la differenza adottando stili di consumo responsabili. Da qui, la scelta di avviare azioni di sensibilizzazione sullo spreco alimentare e sulle buone pratiche da adottare per modificare i comportamenti individuali, partendo proprio dalle giovani generazioni”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa