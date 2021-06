Keu, manifestazione a Santa Croce di Italexit con Paragone

Il Coordinamento Regionale toscano di Italexit con Paragone ha organizzato sabato 5 giugno 2021 alle ore 11:00, in Piazza del Popolo a Santa Croce sull’Arno (PI), davanti al Municipio, una manifestazione contro il silenzio delle istituzioni sullo scandalo del Keu (il fango di scarto derivato dalle lavorazioni conciarie). Come risulta dalle indagini della Magistratura circa 8.000 tonnellate di questa sostanza tossica è stata ‘smaltita’ illegalmente in posti come l’Aeroporto militare di Pisa o sotto la strada regionale 429, con il concreto rischio di inquinare le falde acquifere.

Alla manifestazione ci saranno interventi di politici locali e nazionali come il Senatore Carlo Martelli, rappresentanti di Associazioni e persone direttamente coinvolte.

Italexit con Paragone