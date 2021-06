Lenti digital, cosa sono e chi può usarle

RIVEDI O RIASCOLTA LA PUNTATA ANDATA IN ONDA SU RADIO LADY DEDICATA ALLE LENTI DIGITAL

Lenti anti fatica di ultima generazione per persone non così anziane ma che soffrono di affaticamento da schermo. Ne abbiamo parlato durante la diretta del 26 maggio su Radio Lady con Milunka Tasev di Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino.

Lenti digital: che cosa sono

Le lenti digital sono lenti anti fatica.

Come sappiamo, il nostro mondo è diventato frenetico e digitalizzato. Chiunque, dagli adulti ai bambini, si trova a utilizzare dispositivi digitali (pc, smartphone, tablet) a distanza medio-vicina.

Solitamente i più giovani sono in grado di effettuare cambi di focalizzazione, ma quando questo avviene troppo frequentemente anche gli occhi dei ragazzi si stancano e necessitano di un aiuto esterno, nonostante non siano presbiti.

La Zeiss ha ideato queste lenti proprio per le persone con un’età compresa tra 30-40 anni, (ma possono essere utilizzate anche dai più giovani) le quali hanno ancora capacità di mettere a fuoco a distanze ravvicinate.

Le lenti digital sono delle lenti che hanno una certa correzione in alto e una maggiore correzione in basso, così da poter guardare da vicino senza affaticarsi.

Ottica Colpo d'Occhio consiglia questo tipo di lenti anche a bambini e ragazzi a partire dai 7 anni. Sono infatti proprio le persone molto giovani ad avere problemi in questo periodo di pandemia. In particolare la didattica a distanza ha portato i ragazzi a trascorrere molto tempo davanti a tablet e pc, di conseguenza anche gli occhi sani si affaticano.

CHI NON PUO’ USARLE

Quasi tutti possono usare le lenti digital. Sono da esludere però le persone che hanno problemi di convergenza, ovvero legati ai movimenti oculari nella visione per vicino, perchè il sistema visivo rischierebbe di avere un sovraccarico eccessivo.

USI ALTERNATIVI

Ottica Colpo d'Occhio propone queste lenti ai primi presbiti che magari non vogliono spendere eccessivamente per un occhiale progressivo o che hanno problemi di adattamento.

In questo modo potranno prendere familiarità con un occhiale che somiglia ad un progressivo, così successivamente lo useranno più facilmente.

I VANTAGGI DI QUESTE LENTI

Queste lenti consentono di avere una visione nitida da vicino, non c’è alcuna perdita di nitidezza e chiarezza delle immagini. Al contempo però consentono una visione rilassata, senza stress visivo per tutta la giornata, e non hanno problemi di adattamento, a differenza dei progressivi.

