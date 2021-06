Peretola, Pd risponde a FdI: "Nessuna lezione, loro incoerenti"

Non si è fatta attendere la replica del Partito Democratico all'intervento di Fratelli d'Italia in merito all'aeroporto di Peretola.

“Non abbiamo bisogno delle lezioni di Fratelli d’Italia sul ruolo fondamentale della nuova pista di Peretola per lo sviluppo del sistema aeroportuale toscano - hanno risposto Nicola Armentano e Letizia Perini, capogruppo e vicecapogruppo Pd a Palazzo Vecchio -. Siamo fortemente convinti della necessità di ammodernare lo scalo fiorentino, crediamo sia una priorità anche alla luce della ripresa post pandemia e lo riteniamo fondamentale per conciliare crescita e tutela ambientale, nell’ottica di promuovere quello sviluppo sostenibile in cui crediamo da sempre. Il sindaco Nardella ha sempre sostenuto l’importanza di quest’opera, assicurando il massimo impegno per la realizzazione".

"Non vale lo stesso per gli esponenti di Fdi - proseguono - che adesso si svegliano paladini dello sviluppo di Peretola quando nel febbraio 2020 invece in consiglio comunale il capogruppo Draghi non ha votato, con motivazioni pretestuose, un ordine del giorno promosso dal nostro gruppo che chiedeva proprio di andare avanti in questo senso”.