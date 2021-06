Porta a porta a Colle di Val d’Elsa: si parte a Gracciano e Querciolaia. Il nuovo calendario

Lunedì inizierà la raccolta porta a porta per i cittadini residenti nei quartieri di Gracciano e Querciolaia a Colle di Val d’Elsa.

Per gli altri cittadini già serviti dal porta a porta, sempre da lunedì cambierà il calendario dei ritiri. Dal 7 giugno, infatti, il calendario dei ritiri sarà lo stesso per tutte le utenze servite dal porta a porta: l’organico (mastello marrone e sacco compostabile) sarà ritirato il lunedì, giovedì e sabato; il multimateriale (vetro, plastica, alluminio, tetrapak – sacco verde) sarà raccolto il mercoledì e il sabato; carta e cartone (sacco di carta) sarà ritirato il giovedì; l’indifferenziato (mastello grigio e sacchetto) il venerdì. I rifiuti devono essere esposti difronte alla propria abitazione entro le 7 del giorno dedicato (nelle vie di Colle Alta, i rifiuti devono essere esposti dalle 6 alle 8:30 del giorno dedicato).

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Sei Toscana, ha deciso di riorganizzare il servizio di raccolta con l’obiettivo di aumentare quantità e qualità della differenziata, assicurando così una migliore gestione dei rifiuti finalizzata al recupero di materia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I cittadini che ancora non hanno ritirato il kit per il porta a porta possono recarsi alla stazione ecologica in via delle Lellere, il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, il giovedì dalle 9 alle 12 e il sabato dalle 9 alle 12.

Per il ritiro del kit, è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità al momento del ritiro. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente, potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

Per maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484 o www.seitoscana.it.

Fonte: Colle di Val d'Elsa - Ufficio Stampa