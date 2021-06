Rinvenuto cadavere all'ex cristalleria di Ponzano a Empoli

Un cadavere sarebbe stato trovato alla ex Cristalleria Arno di via Pratignone a Empoli, nel quartiere di Ponzano. Il corpo si troverebbe all'interno del rudere abbandonato da decenni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Empoli, un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Empoli oltre ai vigili del fuoco.

La vittima sembra essere un uomo di origini est-europee. È stata trovata riversa a terra negli uffici della ex cristalleria. Non si sa se è deceduta per cause naturali o se è stato ucciso, le forze dell'ordine stanno ricostruendo la situazione. Si attendono disposizioni sulla rimozione del corpo da parte del pm, potrebbe essere necessari più approfondimenti. Non si conosce neppure il momento del decesso: non risalirebbe, comunque, a troppi giorni fa.

A dare l'allarme sarebbe stato il fratello, che si è rivolto alla Misericordia. Poi è stato chiamato il 118. Sul posto i carabinieri, la Misericordia di Empoli, la Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino e i vigili del fuoco di Empoli. Presenti anche il comandante della compagnia di Empoli Daniel Riva e quello di Montelupo Gaetano Vulcano.

La vicenda ricorda il ritrovamento, avvenuto meno di un mese fa, di un cadavere in un fabbricato in disuso tra la stazione ferroviaria di Empoli e la stazione dei bus. Da tempo giungono segnalazioni su senzatetto che dimorano nelle aree abbandonate della città. Alcuni di loro vi trovano la morte.