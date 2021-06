Scomparso da Roma e finito a 'Chi l'ha visto', ritrovato a Firenze

Era stato segnalato alla trasmissione "Chi l'ha visto" tra le persone scomparse e ieri sera è stato ritrovato a Firenze dalla Polizia Municipale. Intorno alle 22.30 una pattuglia in servizio in piazza Duomo è stata avvicinata da una cittadina che ha indicando un senza fissa dimora che, a suo dire, era stato segnalato come persona scomparsa dal programma televisivo "Chi l'ha visto". La centrale operativa ha inviato sul posto anche una pattuglia del Reparto Anticrimine che ha rilevato l'identità della persona che, in effetti, era stata denunciata come scomparsa da Roma. Gli agenti hanno quindi telefonato al fratello che, in nottata, è arrivato al comando di Porta a Prato dove nel frattempo era stato ricoverato l'uomo. Intorno 4.30 i due fratelli si sono potuti rivedere e insieme sono partiti per Roma.