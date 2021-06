Scritte omofobe a Fucecchio, Forza Italia: "A gennaio Spinelli chiese di avere comprensione con adolescenti in difficoltà"

A gennaio 2021 abbiamo presentato una interrogazione, rivolta al sindaco del Comune di Fucecchio ed alla Giunta in merito a quanto riportato dalla stampa locale in data 24 gennaio 2021 circa il verificarsi ancora una volta di atti di vandalismo nel Parco Corsini ed in particolare a danno dell’immobile denominato Casa Banti ( sede dell’Informagiovani e del Centro per l’impiego) le pareti del quale erano state imbrattate da

simboli e scritte.

Simili episodi di vandalismo e danneggiamento si erano verificati già in passato nei confronti di altri edifici e arredi presenti nel parco senza che si sia mai provveduto alla installazione di un adeguato sistema di videosorveglianza in tutta la zona: da documentazione agli atti del Comune risulta anche che atti di vandalismo abbiano interessato anche il cantiere edile presso la Torre di Mezzo nel Parco Corsini.

Si chiedeva quindi di conoscere se si fosse proceduto ad individuare i responsabili, se il Comune intendeva predisporre un sistema di videosorveglianza, se si intendeva presentare esposto-denuncia alle

competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.

La risposta all’interrogazione, fornita dal Sindaco con 3 mesi di ritardo in occasione del Consiglio Comunale del 17 maggio scorso , ci ha lasciato sconcertati.

Infatti il Sindaco Spinelli ha riferito che si era trattato del gesto di qualche adolescente in difficoltà nei confronti del quale occorreva avere indulgenza e comprensione, senza necessità di procedere a denunce e

senza che simili episodi giustificassero misure per un maggior controllo o una vigilanza del Parco Corsini e degli edifici.

E’purtroppo di ieri la notizia che Casa Banti è nuovamente stata oggetto di imbrattamenti sulle pareti: in particolare scritte dal pesante tenore omofobo sono state apposte proprio sulla bandiera arcobaleno che

qualche settimana fa era stata realizzata sulla stessa parete proprio per celebrare la giornata contro l’omofobia.

Secondo le dichiarazioni rese dal Sindaco in merito all’episodio e riportate dalla stampa locale si tratta di “adolescenti pieni di superbia e sfrontatezza ma vuoti di cultura”.

Circa la mancanza di cultura, il Sindaco ha perfettamente ragione: tali gesti possono essere commessi soltanto da soggetti privi di educazione, civica, totalmente sprezzanti del dovuto rispetto dei beni che

appartengono alla collettività e, visto il contenuto delle ultime scritte realizzate, chiaramente indifferenti ad ogni divieto di discriminazione.

E allora, come abbiamo avuto modo di replicare alla risposta che ci venne data all’interrogazione, non è con la 'comprensione' che si educano i cittadini che sbagliano e provocano danni ai beni pubblici ma con azioni più severe e con le sanzioni.

Il rispetto e la cultura, che sia per il decoro urbano o per tutte le forme di diversità, si insegna anche così.

Forza Italia Fucecchio