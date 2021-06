Vaccini, Landi (Lega): "Toscana troppo indietro. Inevitabile commissione d'inchiesta"

"Una percentuale di popolazione vaccinata che colloca la Toscana al sedicesimo posto in Italia, un tasso di mortalità grezza da Covid che purtroppo diminuisce troppo lentamente rispetto alle altre regioni. Bastano questi due elementi per rendere non utile, ma necessario approfondire sui risultati della campagna vaccinale. E lo strumento migliore, a questo punto, è la commissione d’inchiesta".

Lo scrive in una nota il portavoce dell’Opposizione e consigliere regionale della Lega Marco Landi.

“Fino a febbraio la Toscana aveva un tasso di mortalità tra i più bassi in Italia e nettamente inferiore alla media nazionale. Poi, con l’avanzare della campagna vaccinale, le altre regioni hanno visto calare nettamente il numero delle vittime del Covid, ma non la Toscana. A maggio, ad esempio, il 10 per cento dei decessi a livello nazionale è stato registrato in Toscana, con un rapporto di 13,8 morti ogni 100mila abitanti, contro gli 8,5 in Italia. Siamo terzi in questa triste classifica, dietro Puglia e Campania, che rispetto ad aprile ci ha scavalcato. Legittimo chiedersi se vi sia un nesso con gli errori commessi nella prima fase della campagna vaccinale, cioè aver trascurato le categorie più a rischio privilegiando personale della giustizia o amministrativi della sanità" ha concluso Landi.

Fonte: Ufficio Stampa