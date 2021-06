Verde urbano, il Comune di Vicenza in visita a Pisa per seguirne l'esempio

Il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, accompagnato da dirigenti e tecnici del Comune, ha fatto visita stamani al Comune di Pisa per incontrare l’assessore a verde e cura della qualità urbana Raffaele Latrofa, insieme al dirigente Fabio Daole e al responsabile di Euroambiente Gianfranco Ottaviani.

La visita nasce dalla volontà del Comune di Vicenza di confrontarsi con un comune come quello di Pisa che sta investendo molte risorse nel verde pubblico, con progetti importanti come il Parco di Cisanello e con un modello di gestione del global service affidato alla ditta Euroambiente che è stato potenziato.

“Con estremo interesse e soddisfazione – ha dichiarato l’assessore Raffaele Latrofa - ho accolto il sindaco e gli amministratori di Vicenza per un confronto e uno scambio di idee tra due amministrazioni interessate a investire risorse ed energie sul verde urbano. È un grande onore sapere che la nostra città rappresenti un esempio di buona pratica nella gestione del verde pubblico. Abbiamo parlato dei progetti per il Parco di Cisanello, della riqualificazione di tutte le rotatorie a ingresso della città, dei parchi urbani cittadini, ma soprattutto di come la nostra Amministrazione stia utilizzando il verde come strumento per riqualificare la città e per permettere ai cittadini di riappropriarsi di spazi urbani degradati nei quartieri più periferici”.

“Il Sindaco vicentino - prosegue Latrofa - ha apprezzato il sopralluogo fatto a Pisa, finalizzato alla raccolta di spunti e buone pratiche per realizzare il nuovo “Parco della Pace” che stanno realizzando a Vicenza. Abbiamo visitato insieme i parchi, le rotatorie e le piazze del litorale per toccare con mano il lavoro di riqualificazione avviato e la nostra opera di manutenzione programmata del verde, per avere una città più bella e curata.”

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa