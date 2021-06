Vesti la solidarietà, la 'botteghina' delle Pubbliche assistenze

La ‘Botteghina solidale’ delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli organizza il mercatino “Vesti la solidarietà”. Il 9, 10 e 11 giugno 2021 sarà possibile prelevare sottoforma di donazioni, vestiti e accessori usati nella sede dell’associazione in via XX Settembre 17 a Empoli, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.

“Vesti la solidarietà” è un mercatino straordinario e l’accesso in questi tre giorni sarà libero, a chiunque abbia necessità. Gli ingressi saranno regolati secondo la normativa anti Covid. Abbigliamento e accessori, nuovi o usati in buone condizioni per adulti, bambini e neonati, sono interamente sanificati prima delle consegne dal personale delle Pubbliche Assistenze di Empoli.

La ‘Botteghina Solidale’ ha purtroppo visto crescere a causa della pandemia le richieste di aiuto, anche da parte di persone che non si erano mai affacciate al servizio. Il servizio durante l’anno, provvede alla distribuzione di generi alimentari e non solo, poiché raccoglie richieste di arredi, attrezzature per la casa e abbigliamento per circa 300 famiglie del territorio.

La distribuzione è organizzata dagli operatori, tenendo conto delle necessità dell’individuo o della famiglia richiedente, il tutto nel rispetto della privacy. Una consegna che avviene su appuntamento, in modo che ogni persona incontri solo l’operatore della Pubblica Assistenza.

La Bottega dell’Anpas Empolese ha una parte riservata ai nuclei familiari provenienti da un percorso nel Centro antiviolenza Lilith. Il magazzino solidale di cui fa parte la Botteghina viene rifornito grazie al Re.So, al banco Alimentare di Firenze, a collette nei supermercati, da donazioni nella grande distribuzione e anche da privati. Da non dimenticare, infine, il supporto del Fondo Europeo Aiuto Disagiati.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli