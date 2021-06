Auto precipita per 15 metri in una scarpata nell'Aretino: due persone soccorse

Questo pomeriggio nell'Aretino un incidente stradale ha coinvolto un'auto, uscita di strada e precipitata per circa 15 metri in una scarpata. È successo in località San Piero in Frassino, nel comune di Ortignano Raggiolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo, distaccamento di Bibbiena e il Nucleo Elicotteri. Due le persone presenti nell'auto, estratte dall'abitacolo dai vigili del fuoco e dal personale del 118 intervenuti sul posto. I feriti sono stati trasportati in ospedale dall'elisoccorso Pegaso e dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri di Bibbiena.