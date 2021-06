MD Academy, i Black Group danzano con Bianca Atzei

Venerdì 4 giugno è andata in onda su 7gold la finale della terza edizione del talent The Coach, cui hanno partecipato i ballerini della MD Academy, i Black Group, in quanto vincitori in carica. Accanto a loro si sono esibiti anche Ginevra Gestri, in qualità di vincitrice della prima edizione dello stesso talent e Marius Chiratcu, ballerino di punta della MD Academy. Tutti sono allievi di Katia Mancini, direttrice dell'Accademia di Montelupo Fiorentino.

I Black Group hanno aperto la trasmissione ballando la sigla del talent ed insieme a Marius e Ginevra hanno avuto l'onore di accompagnare, con una coreografia di Katia Mancini, Bianca Atzei, ospite della trasmissione in veste di giudice. Sul finale, poi, i Black Group si sono esibiti sulle note di "Bohemiam Rapsody", una coreografia di Katia Mancini che hanno voluto dedicare in particolare alla conduttrice Agata Reale, reduce da una lunga malattia.

"Per noi è stato un immenso onore ballare accompagnando dal vivo la splendida voce di Bianca Atzei" dice Gaia, uno dei membri dei Black Group. "Non è scontato avere alla nostra età un'opportunità così importante e per questo dobbiamo ringraziare la nostra insegnante e coreografa Katia Mancini, senza di lei non avremmo mai avuto gli strumenti per affrontare una prova così difficile ma al tempo stesso così bella. Questo ricordo ce lo porteremo sempre nel cuore".



Fonte: Ufficio stampa