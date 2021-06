Cadavere a Ponzano, Csa Intifada: "Urliamo con tristezza il grandissimo disagio sociale"

Il commento di CSA intifada/comunità in resistenza in merito al ritrovamento di un uomo senza vita nella ex Cristalleria Arno di via Pratignone a Empoli, nel quartiere di Ponzano (Qui la notizia).

"È accaduto un altra volta, a distanza di un mese da un episodio simile. Muore un altro signore nella propria difficoltà e nella propria solitudine. Urliamo con infinita tristezza il grandissimo disagio sociale che ogni giorno accade, aumenta... ieri per la grande crisi economica dell'ultimo decennio, oggi in tempi post covid dove molte famiglie hanno difficoltà per fare spesa e/o pagare un affitto. Sotto quel velo di ipocrisia da parte di amministrazioni e Comuni esiste un serio e urgente bisogno di supporto economico, di integrazione sociale. A Empoli un'altra morte di stenti per una persona che la casa non ce l'aveva. In mezzo al degrado di molti edifici abbandonati e mai visionati. Gli ultimi, gli invisibili...per chi non lì vuol vedere. Un'amministrazione che riempie il proprio ego ricoprendosi di selfie, di immagine. Una sindaca che chiede ai propri cittadini di segnalare persone in difficoltà, vuol dire che non ha occhi per osservare la propria cittadina, che manca di sensibilità, di empatia... Empoli paese con più telecamere che persone che dormono in strada. Noi le segnalazioni è 30 anni che le facciamo, ma con l'obiettivo di trovare un soluzione degna".